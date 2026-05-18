İsrail'in Belçika'ya Diplomatik Baskısı

İsrail'in ülke yetkililerine karşı Belçika'da açılan iki davayı düşürmek için eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e diplomatik baskı yapmak dahil çeşitli yollara başvurduğu öne sürüldü.

Belçika'nın Fransızca çıkarılan yüksek tirajlı gazetesi Le Soir, "İsrail Dosyaları" başlıklı haber serisinin bugünkü kısmında, Avrupa Araştırmacı İşbirlikleri (EIC) ağından 7 medya kuruluşu ve kar amacı gütmeyen internet sitesi Dağıtılmış Sırların Reddi (DDoS) ile işbirliğinde yürütülen araştırmanın yeni bulgularını paylaştı.

Haberde, Haziran 2010'da Filistin asıllı Belçikalı Doktor E.O'nun avukatları tarafından İsrail'in 2008-2009 yıllarında düzenlediği "Dökme Kurşun Operasyonu" sırasındaki faaliyetlerine karşı dava açıldığı belirtildi.

Evrensel yargı yetkisine dayanarak açılan davada, aralarında eski İsrail başbakanları Ehud Olmert ve Ehud Barak, eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bulunduğu 14 İsrailli yetkili suçlandı.

Dava dilekçesinde, davacının Gazze'de ortak sahibi olduğu bir arazinin "Dökme Kurşun Operasyonu" sırasında tahrip edildiği, İsrail bombardımanı sonucu arazideki birkaç yapı ve 110 ağacın yok edildiği belirtildi.

Kasım 2010'da da o sene Gazze Özgürlük Filosu'nun parçası olarak yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinde bulunan 4 Belçikalı adına başka dava açıldı.

Davada, dönemin İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, bir İsrailli general ve koramiral uluslararası hukukun ciddi ihlalleriyle suçlandı.

Haberde, davalardaki olayların "unutulmaya yüz tuttuğu" kaydedilerek ilk davanın soruşturmasının sürdüğü, ikinci davanın ise 2024'te düşürüldüğü belirtildi.

İsrail'in bu iki şikayet nedeniyle yıllarca "tedirgin olduğu" ve davaları düşürmek için eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e diplomatik baskı yapmak dahil "elinden gelen her şeyi yaptığı" öne sürüldü.

Ayrıca, Tel Aviv'in Belçikalı avukat Michele Hirsch liderliğindeki ekip aracılığıyla ülkede İsrailli yetkililere karşı devam eden soruşturmalar hakkında bilgi edinmeye çalıştığı aktarıldı.

Le Soir'in "İsrail Dosyaları" başlıklı serisinin ilk haberinde, İsrail Adalet Bakanlığına bağlı "Özel Uluslararası İşler Dairesi"nin, yaklaşık 20 yıldır İsrailli siyasetçiler ve askerler hakkında açılan dava ve soruşturmaları engellemek, geciktirmek veya düşürmek için sistematik ve gizli bir şekilde çalıştığı öne sürülmüştü.