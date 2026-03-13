İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail uçakları Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıların ardından bölgede patlama ve savaş uçağı sesleri duyuldu, hedef alınan noktadan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), saatlerdir Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.