İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 4 Ölü

BEYRUT, 18 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısının yol açtığı hasar, 17 Kasım 2024.
Lübnan'dan yayın yapan El-Cedid televizyonu, İsrail'in Pazar günü öğle saatlerinde Beyrut'un merkezinde Suriye Baas Partisi'nin ofisini hedef alan hava saldırısında Hizbullah Basın Sözcüsü Muhammed Afif ve üç kişinin öldürüldüğünü bildirdi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
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