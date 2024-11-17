- İsrail'den Beyrut'un güneyindeki binalara saldırı
BEYRUT - İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki bazı binalara saldırı gerçekleştirdi.
İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'te bulunan Haret Hreik'i vurdu. Hedef alınan binalardan yoğun duman yükseldi. IDF'den yapılan açıklamada, Hizbullah varlıklarına saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Beyrut'a Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?