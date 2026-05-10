İsrail'in Cenin'deki Arazi İlhakı Etnik Temizlik

10.05.2026 20:27
Fettuh, İsrail'in Cenin'de Filistinlilere ait araziye el koymasını etnik temizlik olarak değerlendirdi.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde Filistinlilere ait yaklaşık 7 dönüm araziye el konulması kararının "etnik temizlik" olduğunu belirtti.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada İsrail makamlarının, Cenin Mülteci Kampı'na hakim konumdaki El-Cabiriyyat bölgesinde bulunan 7 dönümlük araziye "askeri amaçlarla" el koyma kararına tepki gösterdi.

İsrail'in Filistinlilere ait arazilere el koymasının Filistin halkına yönelik "etnik temizlik ve savaş suçu" olduğunu vurgulayan Fettuh, Tel Aviv'in, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarıyla eş zamanlı yürüttüğü bu politikanın, bölgede "yerleşimci-sömürgeci bir realite" oluşturma amacı taşıdığını söyledi.

Uluslararası topluma işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait toprakları hukuk dışı olarak ele geçiren İsrail'in politikalarına odaklanma çağrısında bulunan Fettuh, ayrıca "İsrail'in suçlarını durdurmak ve onu sistematik olarak uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal eden bir apartheid rejimi olarak değerlendirmek için pratik ve caydırıcı önlemler alınması" çağrısı yaptı.

Yerel kaynaklar tarafından bugün, İsrail makamlarının El-Cabiriyyat bölgesinde bulunan 7 dönümlük araziye "askeri amaçlarla" el koyma kararı aldığı duyurulmuştu.

Söz konusu arazilerin, İkinci Oslo Anlaşması kapsamında tamamı Filistin yönetiminde bulunan "A bölgesi" sınırları içinde yer aldığı belirtilmişti.

İkinci Oslo Anlaşması uyarınca Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılıyor. A bölgesi tam Filistin kontrolünde bulunurken, B bölgesi sivil olarak Filistin yönetimine, güvenlik açısından ise İsrail'e bağlı kabul ediliyor. C bölgesi ise tamamen İsrail kontrolünde yer alıyor ve Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Kampı'nda başlayan saldırılar, daha sonra Tulkerim ve Nur Şems kamplarına yayıldı.

Söz konusu saldırılar sonucu yüzlerce ev yıkıldı ve 50 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail ordusu, zorla yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesini engellerken, bazı evlere de el koyarak askeri noktaya dönüştürdü.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi ise geçen ay yayımladığı raporda, İsrail'in askeri emirlerle Filistinlilere ait 42 dönüm araziye el koyduğunu duyurdu.

Raporda, güvenlik ve askeri amaçlarla çıkarılan 6 ayrı emir kapsamında Beytüllahim, Tubas ve Cenin bölgelerinde güvenlik yolları açılması ve Sanur yerleşimi çevresinde tampon bölge oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA

