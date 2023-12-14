- İsrail'in Cenin'deki saldırılarında can kaybı 11'e yükseldi

BATI ŞERİA - İsrail güçlerinin baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarının 3'üncü gününde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 11'e yükseldi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na salı günü gerçekleştirdiği baskının ardından saldırılarını sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda yaralanan bir Filistinli gencin bugün hayatını kaybettiği, gece saatlerinde ise 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre 3 gündür devam eden çatışmalarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 11 yükseldi.

İsrail güçleri Salı günü sabah saatlerinde Cenin Mülteci Kampı'na ve Cenin kentinde baskın gerçekleştirmiş, yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırmıştı. Baskın sırasında bölgede alt yapı ve Filistinlilere ait evler hedef alınmış, baskına tepki gösteren Filistinliler ve İsrail askerleri arasında çatışma çıkmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırılar öncesinde 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 275 Filistinlinin öldürüldüğünü açıklamıştı.