İsrail'in El Halil'de Hayvan Hırsızlığı

21.05.2026 09:39
İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait hayvanları çaldı. Saldırılar artıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında yer alan bir mezraya düzenlediği baskında Filistinlilere ait onlarca küçükbaş hayvanı çaldığı bildirildi.

Filistin devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, yüzleri maskeli bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki "Heribet en-Nebi" mezrasına baskın düzenlediği görüldü.

Görüntülerde, baskın sırasında Filistinlilere ait ahırlara giren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin onlarca küçükbaş hayvanı bölgeden götürdüğü yer aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da özellikle Mesafir Yatta ve çevresindeki Filistin köyleri ile mezralar, son dönemde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve baskınlarının yoğunlaştığı bölgeler arasında bulunuyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

