İsrail'in Gazze'deki bombardımanında 4 Filistinli öldü, 17 kişi yaralandı

GAZZE, 1 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin merkezindeki El Aksa Hastanesi'nin avlusunda İsrail'in düzenlediği bombardımanın ardından kayıplarını kontrol eden insanlar, 31 Mart 2024.
Filistinli görgü tanıkları ve tıbbi kaynakların verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El Aksa Hastanesi'ndeki çadırlara Pazar günü İsrail tarafından düzenlenen bombardımanda en az 4 Filistinli öldürülürken, 17 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)
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Zonguldak'ta, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen polis ve jandarma uygulama ve faaliyetleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı. Bu süre zarfında 278 okul çevresinde 4 bin 927 kişi sorgulandı, 117 metruk bina incelendi, 216 umuma açık yer ve 495 okul servisi sorgulandı. Ayrıca, 2 tüfek ele geçirildi, 9 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 1 kişi tutuklandı. Toplamda 709 uygulama gerçekleştirilirken, 16 bin 434 araç ve 10 bin 102 kişi denetlendi. Ayrıca, 10 maden ocağı denetlendi ve 10 ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi.
Aksu ilçesinde yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde AK Parti adayı Veli Kahraman, CHP adayı Mehmet Çetin'e karşı 1 oy farkla kazanarak belediye başkanı oldu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Nurtekin Karatay (33) idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Sürücü ve Şükrü Kartal (32) yaralanırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Gültepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu İ.O. (16), gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, İ.O'nun cesedini sulama kanalından çıkardı. Genç, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malkara'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli ve milli ayçiçeği tohumları üreticilere dağıtıldı. Proje kapsamında üreticilere Trakya bölgesi şartlarına uygun olarak geliştirilmiş 3 farklı çeşit tohum dağıtıldı. İl Müdürü Oktay Öcal, dağıtım töreni öncesinde çiftçilerin taleplerini dinleyerek projeler hakkında bilgiler verdi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir evin çatı katında çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.
MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti. Çelikkol, seçim sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti ve hizmetkar olduklarını vurguladı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç, serinlemek amacıyla girdiği su kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından cansız bedeni çıkarılan genç, morga kaldırıldı.
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