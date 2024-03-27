İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında ölü ve yaralılar var

İsrail\'in Gazze\'deki hava saldırılarında ölü ve yaralılar var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. İsrail savaş uçakları Refah'ın farklı bölgelerinde 4 eve saldırı düzenledi. Saldırılar sonucunda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Ayrıca İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ndeki bir evde düzenlediği hava saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti. İsrail güçleri ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki El-Emel Hastanesi'ni toprak bariyerlerle kapatarak sağlık ekipleri ve hastaları oradan ayrılmaya zorladı.

27.03.2024 02:09  Güncelleme: 02:12
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın farklı yerlerinde 4 eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği hava saldırısında ise İlin el-Asamine adlı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki El-Emel Hastanesi'ni toprak bariyerlerle kapatarak sağlık ekipleri ve hastaları oradan ayrılmaya zorladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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