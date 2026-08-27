İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

AA'ya konuşan sağlık kaynakları, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir evin çatısını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda ağır yaralanan bir gencin Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında bisiklet süren bir Filistinliyi de İHA ile hedef aldığı, saldırıda 1 Filistinlinin öldüğü ve bazı kişilerin yaralandığı aktarıldı.

Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları hedef alındı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldığı hava saldırısında da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları, saldırıda bazı kişilerin yaralandığını ancak yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi bulunmadığını belirtti.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Gazze'nin çeşitli bölgelerinde İsrail topçusunun da saldırılar düzenlediği, Gazze kentinin doğusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ve Han Yunus kentinin doğusunun hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'den saldırıları durdurmasını istemesine rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.