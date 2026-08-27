İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, 10 Ekim 2025'teki ateşkesine rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

AA'ya konuşan sağlık kaynakları, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir evin çatısını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda ağır yaralanan bir gencin Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında bisiklet süren bir Filistinliyi de İHA ile hedef aldığı, saldırıda 1 Filistinlinin öldüğü ve bazı kişilerin yaralandığı aktarıldı.

Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları hedef alındı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldığı hava saldırısında da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları, saldırıda bazı kişilerin yaralandığını ancak yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi bulunmadığını belirtti.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Gazze'nin çeşitli bölgelerinde İsrail topçusunun da saldırılar düzenlediği, Gazze kentinin doğusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ve Han Yunus kentinin doğusunun hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'den saldırıları durdurmasını istemesine rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:01
Kıskançlık nedeniyle akranını bıçakladı
Kıskançlık nedeniyle akranını bıçakladı
19:00
Canlı Kura: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor
Canlı Kura: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
18:55
Bakan Gürlek’ten İdris Naim Şahin’e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
18:53
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
17:43
Bülent Arınç’tan dikkat çeken ’Süleymancılar’ çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 20:02:40. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement