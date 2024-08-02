İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu mühendis zihinsel sıkıntılarla serbest bırakıldı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nden sağlıklı bir şekilde alıkoyduğu mühendis Fethi Abdulal, 7 ay sonra zihinsel sıkıntılarla serbest bırakıldı.

"İsrail'in Guantanamosu" olarak adlandırılan Negev Çölü'ndeki Sde Teiman Askeri Üssü, Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilere uygulanan cinsel istismar, işkence başta olmak üzere insanlık dışı suçlarla gündeme gelirken, Abdulal'ın vücudundaki izler parmaklıklar ardında yaşananların bir kısmına ilişkin ipucu veriyor.

Abdulal, İsrail hapishanelerinden zihinsel ve psikolojik rahatsızlıkla çıkan ilk Filistinli değil. Tutukluluk süresince maruz kaldığı işkence sonucu eli, yüzü ve bacağında yara izleri oluşan Abdulal, yaşadığı travmanın etkisiyle saldırgan ve iletişim zorluğu yaşayan bir kişiliğe dönüştü.

Serbest bırakılmasının üzerinden günler geçmesine rağmen Abdulal'ın alıkonduğu sürece nerede kaldığı, Sde Timan hapishanesinde mi yoksa başka bir yerde mi olduğu henüz bilinmiyor. Filistinli gencin İsrail hapishanelerinde yaşadıklarını anlatamayacak durumda olması nedeniyle başına neler geldiği belki de hiç öğrenilemeyecek.

İnsan hakları örgütlerine göre, İsrail'e ait tüm "gözaltı merkezlerinde" ve cezaevlerinde bulunan Filistinliler, bazen şiddet ve cinsel tacizi de içeren psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kalıyor.

"Hayatı seven, gelecek vaat eden bir gençti"

İsrail hapishanelerinde 7 ay geçirdikten sonra serbest bırakılan ve maruz kaldığı işkenceler nedeniyle hayatı altüst olan Abdulal, bırakıldıktan sonra Gazze Şeridi'nin güneyindeki küçük bir çadırda kalıyor ve anlaşılmaz sözler mırıldanıyor.

Filistinli gencin ailesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı seven ve gelecek vadeden; elektrik mühendisliği fakültesinden yüksek başarıyla mezun olan Abdulal'ın İsrail hapishanelerinde 7 ay kaldıktan ve çeşitli işkenceler gördükten sonra zihinsel engelli bir gence dönüştüğünü ifade ediyor.

Amcası İyad Abdulal, yeğenin 25 Temmuz'da serbest bırakıldığını, çok zayıflamış olduğunu ve bedeninde işkence izlerinin görüldüğünü söyledi.

İyad, "Serbest bırakıldığında elinde, yüzünde ve ayağında çürükler ve yara izleri bulunuyordu; burnu kırıktı. Ayrıca bağlı tutulan elleri ve kollarında ciddi yara izleri vardı." dedi.

Üzgün amca, yeğeninin ailesinin haberi olmadan alıkonulduğunu; daha sonra nereye götürüldüğü ve akıbeti hakkında bilgi alamadıklarını belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde ikamet ettiklerini, İsrail'in saldırılarının başlamasından sonra Cibaliya'daki Fahira okuluna zorla yerlerinden edildiklerini ve burada yaklaşık 40 gün kaldıklarını aktaran İyad, kaldıkları sürede okulun 4 kez İsrail tarafından bombalandığını dile getirdi.

İyad, "Aile Cibaliya askeri kampındaki kliniğine taşındı ve 3 gün sonra aile ayrıldı. Fethi'nin ailesi kuzeyde kaldı ve ailemle ben güneye gitmeye karar verdik." dedi.

-"Fethi'nin psikolojik ve sağlık durumu çok kötü bir şekilde serbest bırakılmasına şaşırdık"

Ailesinin güneye göç ettikten günler sonra Fethi'nin kuzey Gazze Şeridi'ndeki kaybolduğu haberini aldığını söyleyen İyad, Fethi'nin hayatı ve kaderi konusunda üzüntü, endişe ve gerginlik yaşadıklarını kaydetti.

İyad, "Fethi'nin Gazze Şeridi'nin en kuzeyindeki Zikim bölgesinde şehit edildiğine dair bir telefon aldık. Orada kemiklerden oluşan çürümüş bir ceset bulundu. Biz cesedin Fethi'ye ait olduğunu düşündük. Ancak bu ayın 25'inde, doğrudan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesine nakledilen Fethi'nin psikolojik ve sağlık durumu çok kötü bir şekilde serbest bırakılmasına şaşırdık." dedi.

Mühendis Fethi'nin kuzeni Bera, "Serbest bırakıldıktan sonra onu ilk gördüğümüzde psikolojik durumunun iyi olmadığını, sürekli hezeyan yaşadığını ve davranışlarının küçük çocuklarla benzeştiğini fark ettik." diye konuştu.

Fethi'nin eski haliyle geri dönmediğini aktaran Bera, sözlerine şöyle devam etti:

"Fethi, İsrail askerleri tarafından işkence gördü. Bu sağlık durumunu etkiledi, bilinmeyen isimleri bağırıp çağırdı. Fethi, hapishaneden çıktığından beri küçük bir çocuk gibi davranıp konuşuyor."

Fethi, amcası İyad'ın ailesiyle birlikte Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşarken, ailesi halen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunuyor.

Fethi'nin psikolojik ve fiziksel bakımını sağlamaya çalıştıklarını söyleyen İyad, Fethi'nin "durumunun çok zor olduğunu, ciddi bir psikolojik rahatsızlık yaşadığını ve özel tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu" ifade etti.

İsrail ordusu, geçen aylarda Gazze'de alıkoyduğu onlarca Filistinliyi gruplar halinde serbest bıraktı. Serbest bırakılanların çoğunun sağlık ve psikolojik durumlarının kötü olduğu görülüyor.