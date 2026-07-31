İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda 7 Filistinli yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda 7 Filistinli yaralandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin bulunduğu bir grubu hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin bulunduğu bir grubu hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Ebu Arif Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

Aynı bölgede İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda da 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 1214 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 977 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, Gazze Şeridi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda 7 Filistinli yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’in yargılanmasında 16 kişiye tahliye Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yargılanmasında 16 kişiye tahliye
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
Yalova’da CHP’li 6 belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti Yalova’da CHP'li 6 belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti
Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi

21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 21:26:18. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda 7 Filistinli yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.