İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda 7 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin bulunduğu bir grubu hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Ebu Arif Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

Aynı bölgede İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda da 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 1214 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 977 kişi yaralandı.