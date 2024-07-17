İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 44 Filistinli hayatını kaybetti

1. ANONS (Türkçe): Yapay Zeka
İsrail'in Salı günü Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 44 Filistinli hayatını kaybederken, onlarcası da çeşitli derecelerde yaralandı.
ANONS (Türkçe): Yapay Zeka
Filistinli kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail'in Salı günü Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 44 Filistinli hayatını kaybederken, onlarcası da çeşitli derecelerde yaralandı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)
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