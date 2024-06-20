İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda Refah, Han Yunus, Nusayrat ve Gazze kentindeki evler, hastaneler ve pazarlar hedef alındı. Çatışmalar devam ederken Hamas ve İslami Cihad da İsrail güçlerine karşı saldırılar düzenledi.

20.06.2024 16:37
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Refah kentine düzenlediği saldırılar sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Güneydeki Han Yunus'un doğusunda yer alan Gazze-Avrupa Hastanesi sağlık kaynaklarına göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Refah'ın batısında bölgeye ulaşan yardımların güvence altına alınması için çalışan komite üyeleri ve tüccarların bir arada olduğu alanı vurdu.

Saldırıda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail savaş uçaklarının Refah'ın doğusundaki Selahaddin Caddesini hedef aldığı saldırıda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

İsrail güçlerinin Refah'ın batısında yer alan Suudiye Mahallesine saldırılarının yoğunlaştığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Filistinlilere ait evler hedef alındı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli Cadallah ailesinin evi hedef alındı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Arama-kurtarma ekipleri, iki gün önce Nusayrat Kampında Rai ailesine ait evin hedef alındığı saldırının enkazından bugün Zakut ailesinden 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Deyr Belah'ta Kalkınma Bakanlığı binası İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu. Saldırıda bir Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı, Nusayrat pazarı çevresinde İHA ile düzenlenen saldırıda da bir çocuk yaralandı.

Bureyc ve Megazi mülteci kampları top saldırılarıyla vuruldu.

Gazze'de Şucaiyye ve Zeytun mahalleleri hedef alındı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre ise Gazze kentinde saldırılar devam ediyor.

Şucaiyye mahallesinde İsrail bombardımanında bir Filistinli yaşamını yitirdi, 5 Filistinli yaralandı.

Gazze'nin doğusundaki Zeytun mahallesine düzenlenen saldırıda Filistinli İslim ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalar devam ediyor

Filistinli gruplar ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri bölgedeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Refah'ın batısındaki Tel Sultan ekseninde İsrail güçleri havan mermisiyle hedef alındı.

Gazze kentindeki Zeytun mahallesinin doğusunda bulunan Saad Camii çevresindeki bir grup İsrail askeri havan mermisiyle vuruldu.

Gazze'nin güneyindeki Netzarim ekseninde İsrail güçlerine ait ikmal hattının komuta ve kontrol noktaları da havan mermisiyle bombalandı.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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