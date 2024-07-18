İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 39 Filistinli öldü

Güncel

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 39 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi konuya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu sabah saatlerinden bu yana aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 39 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.