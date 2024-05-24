İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 684 Filistinli öldü, 1232 Filistinli yaralandı
Son 10 günde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 684 Filistinli hayatını kaybetti, 1232 Filistinli ise yaralandı. Saldırılar sonucunda büyük bir insani kriz yaşanırken, uluslararası toplumun tepkisi artıyor.
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24.05.2024 21:50:06. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 684 Filistinli öldü, 1232 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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