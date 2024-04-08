İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği hava saldırıları ve topçu bombardımanında en az 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve Eş- Şucaiyye Mülteci Kampı'na şiddetli hava saldırıları düzenledi.
Saldırılarda en az 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin farklı yerlerinde yönelik şiddetli saldırılarda da evleri, tesisleri, tarım arazilerini ve Kuveyt Hastanesi çevresini hedef aldı. İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine de 2 hava saldırısı düzenledi.
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Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA, Keşan'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuş testini başarıyla tamamladı. Özellikleri itibariyle en gelişmiş İHA'lar arasında yer alan Bayraktar Kalkan DİHA, dikey iniş kalkış yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 12 saat havada kalabilme süresi ve 150 km içerisindeki komuta merkezlerine veri aktarabilme kabiliyeti bulunuyor.
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