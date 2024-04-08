İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü

Bayraktar Kalkan DİHA Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı

Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA, Keşan'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuş testini başarıyla tamamladı. Özellikleri itibariyle en gelişmiş İHA'lar arasında yer alan Bayraktar Kalkan DİHA, dikey iniş kalkış yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 12 saat havada kalabilme süresi ve 150 km içerisindeki komuta merkezlerine veri aktarabilme kabiliyeti bulunuyor.