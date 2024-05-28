İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve topçularının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evlere saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Cibaliya kenti yakınında yer alan Felluce Mülteci Kampı'ndaki evleri hedef aldığı saldırıda ölen ve yaralananlar olurken, Beyt Hanun kentinin batısındaki saldırıda da bir kadın hayatını kaybetti.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail güçleri, Cibaliya'daki rastgele saldırılarıyla eş zamanlı olarak Ebu Şarh Kavşağı'na ilerledi, keskin nişancılar ve insansız hava araçları da kamp içindeki evlere ateş açtı.

İsrail, Gazze'nin merkezindeki işgalini genişletiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybederken, Nuseyrat Sahili yakınlarında sivil bir araç ve bir evin keşif uçaklarıyla hedef alınması sonucu da 2 Filistinli yaralandı.

İsrail askeri araçlarının yoğun topçu saldırısı eşliğinde El Meğazi Mülteci Kampı'nın doğusuna doğru ilerlediği, bölgede çok sayıda evin vurulduğu ve İsrail buldozerlerinin kampın doğusundaki sınır şeridindeki tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ettiği belirtildi.

Görgü tanıklarının aktardağını göre, El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu ve kuzey bölgeleri, Muğraka, Cehruddiyk ve Netzarim ekseni civarında İsrail askeri araçlarınca evlere ateş açıldı.

Gazze'nin Derac Mahallesi'ndeki Beni Amir bölgesinde bir evin hedef alınması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nin güneydoğusu ve kentin güneyindeki bölgeler yoğun top atışlarıyla hedef alınırken, Filistinli direniş gruplarıyla İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı.