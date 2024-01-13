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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23 bin 843'e ulaştı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23 bin 843'e ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 843'e ulaştı. Son 24 saatte ise İsrail'in saldırılarında 135 Filistinli öldü, 312 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı hala enkaz altında ya da yol kenarlarında bulunuyor ve yardım ekipleri onlara ulaşamıyor.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23 bin 843\'e ulaştı
13.01.2024 - 12:57,
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 843'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 99 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 135 Filistinliyi öldürdüğü, 312 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son bir günde "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 317'ye çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23 bin 843'e ulaştı - Son Dakika
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