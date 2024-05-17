İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 35 bin 303'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 35 bin 303'e yükseldi

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 35 bin 303\'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 31 artarak 35 bin 303'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 224 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 31 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının 79 bin 261'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

17.05.2024 10:49
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 31 artarak 35 bin 303'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 224 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 31 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının 79 bin 261'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 35 bin 303'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 35 bin 303'e yükseldi - Son Dakika
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