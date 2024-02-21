İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 313'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 313'e yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 313\'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 118 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgedeki can kaybı 29 bin 313'e yükseldi. İsrail güçleri ayrıca 163 Filistinliyi yaraladı ve toplam yaralı sayısı 69 bin 333'e ulaştı. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle halen enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülere ulaşamıyor.

21.02.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 118 artarak, 29 bin 313'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 138 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son saldırılarda 118 kişinin yaşamını yitirdiği ve bölgedeki can kaybının 29 bin 313'e çıktığı bildirilen açıklamada, İsrail güçlerinin 163 Filistinliyi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının 69 bin 333'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 313'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 313'e yükseldi - Son Dakika
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