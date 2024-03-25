İsrail'in Gazze'yi açlığa sürüklemesi ve yardım girişini engellemesi protesto edildi

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İsrail'in 6 aydır sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişini engellemesiyle halkı açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde onlarca kişi, İsrail saldırılarının durdurulması ve insani yardım talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde çok sayıda Filistinli, İsrail'in saldırılarını ve bölgeye insani yardım girişini engellemesini protesto etti.

Göstericiler ellerinde "Savaşı durdurun", "İsrail insanlığı öldürüyor" ve "Yiyecek istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde aç bırakma politikasını kınayan sloganlar attı.

Göstericilerden Visam el-Acrami, göstericilerin adına yaptığı konuşmada, "İşgalci İsrail, tüm yıkıcı silahları kullanarak savaşını masum sivillere karşı sürdürüyor." dedi.

Acrami, "İşgalci İsrail Gazze Şeridi'nde hayatı yok etme çabasıyla başta kamu tesisleri olmak üzere hedef almadık hiçbir yer bırakmadı. İsrail'in acımasızca her şeyi bombaladığı Gazze Şeridi'nde güvenli hiçbir yer kalmadı." ifadelerini kullandı.

Bir an önce İsrail saldırılarının durması ve insani yardım talebinde bulunan Acrami, temel ihtiyaçların bulunmaması nedeniyle birçok Filistinlinin hayatına mal olan Gazze Şeridi'ndeki halkın mücadele ettiği zor insani şartlara dikkati çekti.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 333 Filistinli öldürüldü, 74 bin 694 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.