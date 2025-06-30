İsrail'in 'Güvenlik' Noktası Kundaklandı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da içinde yaklaşık 1 milyon dolarlık ekipmanların bulunduğu belirtilen, İsrail ordusuna ait "güvenlik" noktasını kundakladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir grubun gece saatlerinde "Binyamin Tugayı bölgesinde saldırıları engellemeye ve güvenliği sağlamaya yardımcı olan sistemlerin bulunduğu bir tesisi ateşe verdiği ve tesise zarar verdiği" kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait "güvenlik" noktasına düzenlenen saldırı kınandı.

Kulübeye benzeyen "güvenlik" noktasına ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, elektrikli cihazların ateşe verildiği görülüyor.

İsrail basınına yansıyan haberlerde de işgal altındaki Batı Şeria'daki askeri noktaya saldırıyı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği ve askeri noktada yaklaşık 1 milyon dolarlık güvenlik ekipmanının bulunduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin Yahudi bir çocuğu "Filistinli sanarak" yaralamasının ardından, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler şiddetli gösteriler düzenlemişti.

Fanatik İsrailliler, Batı Şeria'da İsrail ordu karakolunu da basmaya çalışmıştı.