İsrail'in Han Yunus'taki İHA Saldırısı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
AA muhabirine konuşan sağlık yetkililerinin aktardığına göre, İsrail'e ait İHA, Han Yunus kent merkezini hedef aldı.
Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çevredeki hastanelere çok sayıda yaralı getirildiği belirtildi.
