İsrail'in Hastane İddiaları Yalanlandı

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İsrail ordusunun, "altında Hizbullah'ın kasası olduğunu" öne sürdüğü ve tehdit ettiği Sahil Hastanesi ile bitişiğindeki binalar Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Sahil Hastanesi yönetimi, Hizbullah'ın faaliyetlerini finanse etmek için milyonlarca doların hastane binasının altında tutulduğuna yönelik iddiaları yalanladı ve kapılarını basın mensuplarına açtı.

Hastanenin altında İsrail'in iddia ettiği gibi bir kasanın olmadığı ortaya çıktı.

Hastanenin yanındaki binaları işaret etti

Daha sonra İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından bir paylaşım yaparak milyonlarca doların bulunduğu sığınağın olduğu bölüme hastanenin doğu yönündeki 2 binadan geçildiğini öne sürdü.

Adraee, "Elimizdeki bilgilere göre, içinde yarım milyar dolarlık para ve altının bulunduğu sığınağın girişi bu binanın bodrum katının doğu cephesinde yer almaktadır." iddiasında bulundu.

AA ekibi, sözcünün işaret ettiği binaların bodrum katını da görüntülerken iddia edilen sığınağa geçiş bölmesine rastlanmadı.

Bina görevlisi iddiaları yalanladı

Binadaki ofis ve daireleri kiralama ve bakımıyla ilgilenmekten sorumlu olan Yahya Asir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kapılarını size de açtığımız binanın altındaki odalarda, bakım ve tadilat malzemeleri var, odalardan biri de kullanıma uygun olmadığı için boş duruyor." diyerek İsrail ordusu tarafından ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

Asir, "Ben 2001 yılından beri mülk sahiplerini temsilen buradaki ofisleri kiraya veriyorum. Burada doktor, avukat, muhasebeciler olduğu gibi tamamlayıcı gıda temsilcilikleri ve mühendislik şirketleri de yer alıyor." ifadesini kullandı.

"Sahil Hastanesi yakınında olmamız hasebiyle kapılarımızı gazetecilerin ziyaretine açtık." diyen Asir, dün hastane yetkililerinin yaptığı gibi İsrail'in ordusunun iddialarından sonra kendilerinin de kapılarını basın mensuplarına açtıklarını, belki bu şekilde olası bir İsrail saldırısının önüne geçebileceklerini dile getirdi.

Asir, binanın bulunduğu yerin zaten çok işlek bir bölge olduğunu ifade etti.