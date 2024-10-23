İsrail'in Hastane İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Hastane İddiaları Yalanlandı

Sahil Hastanesi yönetimi, İsrail'in Hizbullah'la ilgili iddialarını reddetti; basın mensuplarını ağırladı.

23.10.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, "altında Hizbullah'ın kasası olduğunu" öne sürdüğü ve tehdit ettiği Sahil Hastanesi ile bitişiğindeki binalar Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Sahil Hastanesi yönetimi, Hizbullah'ın faaliyetlerini finanse etmek için milyonlarca doların hastane binasının altında tutulduğuna yönelik iddiaları yalanladı ve kapılarını basın mensuplarına açtı.

Hastanenin altında İsrail'in iddia ettiği gibi bir kasanın olmadığı ortaya çıktı.

Hastanenin yanındaki binaları işaret etti

Daha sonra İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından bir paylaşım yaparak milyonlarca doların bulunduğu sığınağın olduğu bölüme hastanenin doğu yönündeki 2 binadan geçildiğini öne sürdü.

Adraee, "Elimizdeki bilgilere göre, içinde yarım milyar dolarlık para ve altının bulunduğu sığınağın girişi bu binanın bodrum katının doğu cephesinde yer almaktadır." iddiasında bulundu.

AA ekibi, sözcünün işaret ettiği binaların bodrum katını da görüntülerken iddia edilen sığınağa geçiş bölmesine rastlanmadı.

Bina görevlisi iddiaları yalanladı

Binadaki ofis ve daireleri kiralama ve bakımıyla ilgilenmekten sorumlu olan Yahya Asir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kapılarını size de açtığımız binanın altındaki odalarda, bakım ve tadilat malzemeleri var, odalardan biri de kullanıma uygun olmadığı için boş duruyor." diyerek İsrail ordusu tarafından ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

Asir, "Ben 2001 yılından beri mülk sahiplerini temsilen buradaki ofisleri kiraya veriyorum. Burada doktor, avukat, muhasebeciler olduğu gibi tamamlayıcı gıda temsilcilikleri ve mühendislik şirketleri de yer alıyor." ifadesini kullandı.

"Sahil Hastanesi yakınında olmamız hasebiyle kapılarımızı gazetecilerin ziyaretine açtık." diyen Asir, dün hastane yetkililerinin yaptığı gibi İsrail'in ordusunun iddialarından sonra kendilerinin de kapılarını basın mensuplarına açtıklarını, belki bu şekilde olası bir İsrail saldırısının önüne geçebileceklerini dile getirdi.

Asir, binanın bulunduğu yerin zaten çok işlek bir bölge olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hastane, Lübnan, İsrail, beyrut, Güncel, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Hastane İddiaları Yalanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
09:26 Şili’nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı Şili'nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı
09:12 Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 20:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Hastane İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.