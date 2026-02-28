İsrail'in Hizbullah'a Hava Saldırısı

(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Hizbullah'ın askeri unsurlarını hedef aldığı belirtildi. Saldırının ayrıntılarına ve olası can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Hizbullah, İran'ın en önemli bölgesel müttefiklerinden biri olarak biliniyor.