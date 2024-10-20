İsrail'in İran'a Saldırı Planları Sızdırıldı - Son Dakika
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İsrail'in İran'a Saldırı Planları Sızdırıldı

ABD istihbarat belgeleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlıklarını içeriyor.

20.10.2024 13:49
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İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin Tahran ile bağlantılı bir Telegram hesabına sızdırıldığı iddialarının yankıları sürüyor.

İran'la bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda "ABD istihbaratından bir kaynak, İsrail'in İran'a kapsamlı bir saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli, Ulusal Jeo-uzamsal-İstihbarat Ajansı'na ait son derece hassas ve çok gizli ABD istihbarat belgesini bizimle paylaştı." denildi.

Sızdırılma iddiaları tartışmalara yol açarken belgelerde İsrail Hava Kuvvetlerinin üslerinde son zamanlarda gerçekleştirilen ve İran'a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtiliyor.

Söz konusu belgelerin, ayrıca, İsrail ordusunun bu hafta İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına işaret ettiği kaydediliyor.

Konuya dair The Jerusalem Post Gazetesi'ne konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili ise "İsrail savunma teşkilatı sızıntının farkında ve bunu çok ciddiye alıyor." dedi.

Öte yandan, CNN'in haberine göre, Amerikalı yetkililerin ise olayı "son derece ciddi" olarak nitelendirmekle birlikte sızıntının İsrail'in planlarını etkilemeyeceği düşüncesinde olduğu ifade ediliyor.

ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı ve emekli CIA görevlisi Mick Mulroy de söz konusu sızdırılma iddialarının ABD ile İsrail arasındaki gelecekte güven sorununa yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililer yaptıkları açıklamada, ABD istihbaratından belgelerin sızdırıldığına dair iddianın soruşturulduğunu ifade etti.

Yetkililer, belgelerin kim tarafından ele geçirilmiş olabileceği, istihbarat mensubu biri aracılığıyla mı yoksa "hack" gibi farklı bir yöntemle mi sızdırıldığı, başka bilgilerin sızdırılıp sızdırılmadığı gibi konuların da araştırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in İran'a Saldırı Planları Sızdırıldı - Son Dakika

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