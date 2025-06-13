İsrail’in İran Operasyonları ABD ile Koordineli - Son Dakika
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İsrail’in İran Operasyonları ABD ile Koordineli

13.06.2025 16:34
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İsrail, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına ABD'yi de dahil etmek için çalışıyor.

(ANKARA) - İsrail merkezli Jerusalem Post'a konuşan kaynaklara göre; İsrail, İran'daki nükleer tesislere ve askeri hedeflere yönelik devam eden operasyonlarına ABD yönetimini de dahil etmek için çalışmalar yürütüyor.

Sabahın erken saatlerinde İsrail Hava Kuvvetleri, Natanz nükleer tesisi de dahil olmak üzere İran'daki birçok hedefe yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve İran ordusunun üst düzey komutanları ile İran'ın nükleer silah programının ön saflarında yer alan bilim insanları öldürüldü.

İsrail'in "Yükselen Aslan Operasyonu" adı verdiği bu saldırılar halen devam ediyor. İsrail medyasına konuşan güvenlik yetkilileri, operasyonun günler hatta haftalar sürebileceğini ifade ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saldırıların hemen ardından yaptığı açıklamada, operasyonların ABD ile "tam koordinasyon" içinde yürütüldüğünü ancak ABD unsurlarının doğrudan katılım göstermediğini belirtmişti. Rubio'nun açıklaması ABD'nin İsrail'e son eylemleri nedeniyle mesafe koyduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Rubio, "Başkan Trump ve yönetim, güçlerimizi korumak için gerekli tüm adımları attı ve bölgedeki ortaklarımızla yakın temas halinde. Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını veya personelini hedef almamalı" demişti.

İsrail merkezli Jerusalem Post'a konuşan kaynaklara göre İsrail, İran'daki nükleer tesislere ve askeri hedeflere yönelik devam eden operasyonlarına ABD yönetimini de dahil etmek için çalışmalar yürütüyor.

İsrailli yetkili: Netanyahu bugün Trump ile görüşecek

ABD merkezli CNN'e konuşan İsrailli bir yetkili, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bugün ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirmeyi beklediğini belirtti. Beyaz Saray görüşmeyi henüz teyit etmedi.

Aynı yetkili, Netanyahu'nun bugün ayrıca bir durum değerlendirme toplantısı yapmasının da planlandığını belirtti. Her iki görüşmenin de kesin saati henüz bilinmiyor.

Haaretz: İsrail'in İran'da gizli üssü var

İsrail merkezli Haaretz'in iddiasına göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını haftalardır planladığı ve bu kapsamda Mossad'ın İran topraklarında gizli bir drone üssü kurduğu ileri sürüldü. Haberde, bu üssün İran'daki hedefleri doğrudan vurabilme kapasitesine sahip olduğu, bu nedenle operasyonun bazı bölümlerinin içeriden yönlendirilmiş olabileceği belirtildi.

Bu iddia, İsrail'in İran'ın nükleer programını hedef alan saldırılarında kullandığı yöntemlerin yalnızca hava saldırılarıyla sınırlı kalmadığına, siber ve istihbarat operasyonlarıyla da desteklendiğine işaret ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail’in İran Operasyonları ABD ile Koordineli - Son Dakika

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