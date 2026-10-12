İsrail'in kuzeyindeki Ramim Sırtı'nda patlamada 12 kişi yaralandı, 4'ü ağır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in kuzeyindeki Ramim Sırtı'nda patlamada 12 kişi yaralandı, 4'ü ağır

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in kuzeyindeki Ramim Sırtı'nda meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı. Kızıl Davut Yıldızı yaralıların doğa yürüyüşündeki öğretmen ve öğrenci grubundan olduğunu, 4'ünün durumunun ağır olduğunu; İsrail basını ise patlamamış mühimmatın infilak ettiğini aktardı.

İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınlarında meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Lübnan sınırı yakınlarında İsrail'in kuzeyindeki Ramim Sırtı bölgesinde patlama meydana geldi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan Kızıl Davut Yıldızı Direktörü Eli Bin, ilk belirlemelere göre olayda yaralananların bölgede doğa yürüyüşü yapan siviller olduğunu söyledi.

Kızıl Davut Yıldızından ayrıca yapılan açıklamada, yaralananların öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir grup olduğu ve 4'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusunun bölgeye helikopterler sevk ettiği kaydedildi.

İsrail basınında, olayın patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu yaşandığı aktarıldı.

İsrail makamlarından olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
UluslararasıGüvenlikİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Cenazede akılalmaz olay Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:52:07. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in kuzeyindeki Ramim Sırtı'nda patlamada 12 kişi yaralandı, 4'ü ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei