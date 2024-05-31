İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 3 Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 3 Hizbullah mensubu öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hula ve Elma eş Şaab köylerine düzenlediği hava saldırılarında 3 Hizbullah mensubu öldürüldü. Saldırılarda ayrıca 3 sivil yaralandı. Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

31.05.2024 11:22
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BEYRUT, 31 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Perşembe günü Lübnan'ın güneyindeki Hula ve Elma eş Şaab köylerine düzenlediği hava saldırılarında 3 Hizbullah mensubu öldürülürken, 3 sivil de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, hava saldırılarından birinde ülkenin güneydoğusundaki Hula köyünün batı mahallesinin hedef alındığını ve her biri 453 kilogram ağırlığında dört adet havadan karaya füzeyle 2 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü, 3 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bir başka saldırıda ise bir savaş uçağı, ülkenin güneybatısındaki Elma eş Şaab köyüne üç adet havadan karaya füze atarak iki evi yerle bir etti ve bir Hizbullah mensubunu öldürdü.

Askeri kaynaklar ayrıca Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yaklaşık 40 adet karadan karaya füze fırlatıldığını ve bunların bir kısmının İsrail'in Demir Kubbe füzeleri tarafından engellendiğini gözlemlediklerini kaydetti.

Hizbullah ise İsrail kışlalarına ve Cel el-Alem, Ramtha, Zebdine ve Zar'it mevzilerine saldırdıklarını duyurdu.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında 317'si Hizbullah üyesi ve 92'si sivil olmak üzere 497 kişi öldürüldü.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 3 Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika

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