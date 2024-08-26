İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar devam ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar devam ediyor

Tel Aviv'in önleyici saldırısına rağmen Lübnan cephesindeki 'stratejik ikilem' hala devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'a düzenlediği saldırıları başarılı kabul etse de güney cephesindeki durumun değişmediğini belirtiyor.

26.08.2024 22:46
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TEL İsrail ordu kaynaklarına göre, Tel Aviv'in önleyici saldırısına rağmen Lübnan cephesindeki "stratejik ikilem" hala devam ediyor.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin haberinde İsrail ordusundan adı açıklanmayan yetkililer, Lübnan'a düzenlenen önleyici saldırıları başarılı kabul etmelerine rağmen, güney cephesinde hala "stratejik ikilem" yaşandığını savundu.

Yetkililer, bölgedeki realitenin İsrail ile Lübnan arasında çatışmaların başından bu yana kuzeyden ve güneyden tahliye edilen yaklaşık 120 İsraillinin kuzeydeki evlerine dönmelerine imkan sağlayacak düzeyde değişmediği görüşünde.

Öte yandan Maariv gazetesi akşam saatlerinde Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 20 füzenin fırlatıldığını ve Ayelet Hashahar bölgesinde 3 İHA'nın infilak etmesi sonucu yangın çıktığını duyurdu.

İbranice yayın yapan 0404 haber sitesi, İsrail hava savunma sistemlerinin Lübnan'dan fırlatılan İHA'ların ikisini Batı Celil'deki Şalomi semalarında düşürdüğünü yazdı.

İsrail Lübnan sınırında kısa süreli düşen tansiyon, İsrail'in havadan ve topçu atışlarıyla Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere sınırlı saldırılar düzenlemesinin ardından Lübnan'dan gelen karşı saldırılarla yeniden tırmanışa geçti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedeflendiğini ifade etmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar devam ediyor - Son Dakika

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