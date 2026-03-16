İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 7 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail uçakları sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde Eski Saray Mahallesi ile Yetır, Hiyam, Sultaniye, Burç Kalavay, Şakra, Kantara ve Kefr Sir beldelerini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kantara beldesine düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

NNA'nın haberine göre, İsrail'in Kefr Sir beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bombalanan eve giden ambulansın da İsrail savaş uçaklarınca hedef alınması sonucu 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti, 1 sağlık görevlisi yaralandı.

Hizbullah'ın yönettiği bilinen İslami Sağlık Kurumu, Lübnan'da özellikle Şii nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sağlık ve acil durum hizmetleri sağlıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 830 bini geçtiğini duyurmuştu.