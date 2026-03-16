İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 7 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 7 Ölü

16.03.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 7 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail uçakları sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde Eski Saray Mahallesi ile Yetır, Hiyam, Sultaniye, Burç Kalavay, Şakra, Kantara ve Kefr Sir beldelerini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kantara beldesine düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

NNA'nın haberine göre, İsrail'in Kefr Sir beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bombalanan eve giden ambulansın da İsrail savaş uçaklarınca hedef alınması sonucu 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti, 1 sağlık görevlisi yaralandı.

Hizbullah'ın yönettiği bilinen İslami Sağlık Kurumu, Lübnan'da özellikle Şii nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sağlık ve acil durum hizmetleri sağlıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 830 bini geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 14:33:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.