İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

17.06.2026 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını artırdığını ve ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkese ve ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırı ve ihlalleri sürdürdüğünü belirterek, hafta başından bu yana bölgede ateş açmaların "kademeli olarak" arttığı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Lübnan'daki son duruma ilişkin bilgi verdi.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mensuplarının, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun kapsamlı askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü gözlemlemeye devam ettiğini kaydeden Dujarric, "Bu faaliyetler arasında yüksek ve yoğun zırhlı hareketler, büyük ölçekli mühendislik ve yıkım çalışmaları ile bölge genelinde sürdürülen lojistik trafiği yer almaktadır." dedi.

Dujarric, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkese ve ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen, İsrail ordusunun gece yarısından yerel saatle 16.00'ya kadar Lübnan hava sahasını 26 kez ihlal ettiğini ve bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

UNIFIL mensuplarının, iki İsrail savaş gemisinin Lübnan'ın güney kıyılarının yaklaşık 600 metre açığında devriye gezerek Lübnan karasularını ihlal ettiğini gözlemlediğini belirten Dujarric, hafta başından bu yana ateş açma olaylarında "kademeli artış" yaşandığını vurguladı.

Dujarric, "Ayrıca yerel saatle gece yarısı ile bugün saat 16.00 arasında 312 mermi izi kaydedildi, bunların 291'i İsrail ordusuna, 21'i ise Hizbullah'a atfedildi." dedi.

İsrail'in birçok noktayı hedef alan topçu saldırıları ve ölümcül hava saldırılarından haberdar olduklarını belirten Dujarric, İsrail'in Beyrut ve güney banliyöleri üzerinde defalarca insansız hava aracı uçurduğuna ilişkin raporlara da dikkati çekti.

Dujarric, öte yandan İsrail'in saldırılarına rağmen zorla yerinden edilen birçok Lübnanlının, ülkenin güneyindeki evlerine dönmeye çalıştığını belirterek, "Ancak, devam eden çatışmalar ve sürekli yürürlükte olan askeri durum nedeniyle birçok aile hala evlerine geri dönemiyor." ifadelerini kullandı.

BM insani yardım çalışanlarının, çatışma bölgelerinde insani ihtiyaçların yüksek seviyede kalmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulunduğunu aktaran Dujarric, "BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre, 770 binden fazla çocuk, şiddet, kayıplar ve tekrar eden yerinden edilmelere maruz kalmalarının ardından artan stres yaşıyor." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 884'e ulaştığını, 11 bin 856 kişinin de yaralandığını bildiriyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
İsrail Güvenlik Kabinesi’nde İran’a saldırı tartışması İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran'a saldırı tartışması
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
TBMM’nin çalışması süresi uzatıldı TBMM'nin çalışması süresi uzatıldı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır

21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
20:48
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı
"Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
20:30
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
19:22
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
18:10
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 22:03:07. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.