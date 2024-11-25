İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Şiddetlendi

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere gece yarısından sabah saatlerine kadar düzenlediği saldırılarda bir kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Nebatiye'deki birçok belde ile sınır köylerini hedef aldı, çok sayıda evi yıktı.

İsrail, Nebatiye'ye bağlı Yahmar Şakıf, Cebel Ahmar beldelerine sabah saatlerinde saldırılar düzenledi.

İsrail, Arnun, Kefr Tebnit beldeleri ile Şakıf Kalesi çevresinin yanı sıra Litani Nehri'nin Zevtar ile Deyr Seryan arası, Şevkin ile Meyfadun arası, Kefr Sır çevresi, Tuffah bölgesindeki Ayn Kana'yı hedef aldı.

Ayrıca Nebatiye kentindeki Beyyad Mahallesi, Ensar ve Hıyam beldelerini vuran İsrail ordusunun Deyr Zehrani'de düzenlediği saldırıda bir kişi öldü.

Savaş uçakları, Hardali Nehri bölgesi, Ensariyye beldesini vurdu, Hıyam kentinde konutları hedef aldı.

İsrail, Hıyam'ı kontrol altına alma girişimlerine devam ederken, Hizbullah mensuplarıyla karşı karşıya geldi. Hıyam beldesi çevresinde İsrail güçleri ile Hizbullah mensupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Deyr Mimas beldesinde de İsrail güçlerinin tankları konuşlandırıldı.

İsrail ordusu, Deyr Mimas yakınlarından Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi bombaladı, Şakıf Kalesi'ni vurdu, Yahmar Şakıf beldesinde de 15 evi yıktı.

İsrail'in askeri araçlarla takviye ettiği güçleri, sabah saatlerinde Şama beldesinden batıdaki Beyyada'ya doğru ilerledi.

Hizbullah, İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi iki tankı vurduğunu duyurdu. Ayrıca İsrail askerleri ile Hizbullah arasında Marun Ras, Aynata, Bint Cubeyl üçgeninde çatışmalar yaşandı.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 754 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 754 kişi öldü, 15 bin 626 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.