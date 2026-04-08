İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 20 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'a eş zamanlı düzenlediği saldırılarda ülkenin doğusundaki beldelerde 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun ülkenin doğusunda yer alan Baalbek bölgesindeki beldelere gerçekleştirdiği saldırılarda 20 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.

İsrail saldırıları sonucu Şemsitar beldesinde 11, Tariya beldesinde 3, Durus beldesinde ise 6 kişi öldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu.

Ateşkes için arabuluculuk yapan Pakistan ise ateşkese Lübnan'ın da dahil olduğunu belirtmişti.