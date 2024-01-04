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CHAMA, 4 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın Nakura kentine düzenlediği hava saldırısının ardından dumanlar yükseliyor, 3 Ocak 2024.
Yerel televizyon kanalı al-Manar'ın haberine göre Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'a savaş açması halinde İsrail'e "sınır tanımadan" saldıracakları uyarısında bulundu. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e sınır tanımadan saldıracağını açıkladı - Son Dakika