 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e sınır tanımadan saldıracağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e sınır tanımadan saldıracağını açıkladı

İsrail'in Lübnan'ın Nakura kentine düzenlediği hava saldırısının ardından Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'tan sert tepki geldi. Nasrallah, İsrail'e savaş açılması halinde sınır tanımadan saldıracaklarını açıkladı.

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail\'e sınır tanımadan saldıracağını açıkladı
04.01.2024 - 12:47,  Güncelleme: 12:47
Abone Ol

CHAMA, 4 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın Nakura kentine düzenlediği hava saldırısının ardından dumanlar yükseliyor, 3 Ocak 2024.

Yerel televizyon kanalı al-Manar'ın haberine göre Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'a savaş açması halinde İsrail'e "sınır tanımadan" saldıracakları uyarısında bulundu. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Seyyid Hasan Nasrallah, Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e sınır tanımadan saldıracağını açıkladı - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor

Son Dakika
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:34:24. #1.12#
SON DAKİKA: Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e sınır tanımadan saldıracağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement