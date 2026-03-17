İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 1 Asker Öldü

17.03.2026 14:28
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde araçlarına düzenlediği saldırıda 1 Lübnan askeri hayatını kaybetti, 4 asker ise yaralandı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kakaiyya el-Cisr bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Araç ve motosikletle seyir halindeki 5 Lübnan Silahlı Kuvvetleri mensubunun hedef alındığı saldırıda, 1 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 16 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar
AB, Buça’daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı AB, Buça'daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
15:23
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:35
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:29
İşte Tanju Özcan’a yasak aşk dosyasından istenen ceza
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
