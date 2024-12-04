İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 8 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin 47 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 8 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin 47 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 8 Ekim 2023'ten, bu yana 4 bin 47 kişinin öldüğünü 16 bin 638 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

04.12.2024 16:21
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Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 8 Ekim 2023'ten, bu yana 4 bin 47 kişinin öldüğünü 16 bin 638 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının sonuçlarına ilişkin Beyrut'taki bakanlık ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Ebyad, "İsrail saldırılarında şu ana kadar 4 bin 47 kişi öldü, 16 bin 638 kişi yaralandı." dedi.

Lübnan'da yaklaşık 1 senelik süre zarfında 645 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 983 kişinin yaralandığını belirten Ebyad, 15 Eylül'den sonra ise İsrail saldırısı sonucunda 3 bin 402 kişinin öldüğünü, 14 bin 655 kişinin ise yaralandığını söyledi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin 316'sının çocuk, 790'ının kadın olduğunu paylaşan Ebyad, 1456 çocuk ve 3357 kadının da saldırılardan yaralı olarak kurtulduğunu aktardı.

"İsrail sağlık sektörünü açık bir şekilde hedef aldı"

İsrail'in Lübnan'da sağlık sektörüne yönelik saldırılarına da değinen Ebyad, "İsrail sağlık sektörünü açık bir şekilde hedef aldı." dedi.

Ebyad, 67 hastanenin İsrail saldırılarının hedefi olduğunu belirterek, "İsrail saldırılarının 40'ı doğrudan hastaneleri hedef aldı. Bu hastanelerden Bint Cubeyl Devlet Hastanesi, Bahman, Salah Gandur, Meys el-Cebel, Burc, Mercayun ve Murtada olmak üzere 7'si hala kapalı durumda ve bu saldırılar 16 kişinin şehit olması ve 73 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı." diye konuştu.

Derneklere ait sağlık kurumlarının ise 280 saldırıya maruz kaldıklarını aktaran Ebyad, bu saldırılarda 206 kişinin öldüğünü ve 257 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ebyad, "Bu rakamlar İsrail'in Lübnan'da, sağlık sektörüne yönelik düzenlediği saldırıların belgesidir ve bunların büyük bir kısmı savaş suçu olarak kabul edilmektedir. Bu rakamlar, adaleti sağlamak, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin hesabını sormak için önemli verilerdir." şeklinde konuştu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail'in ateşkesi onlarca kez ihlal ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 8 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin 47 kişi öldü - Son Dakika

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