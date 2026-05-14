İsrail'in Lübnan'daki İHA Saldırısı: 8 Ölü

14.05.2026 22:19
BM, İsrail'in Beyrut'taki İHA saldırısında 2'si çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarına düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 2'si çocuk 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere değindi.

Haq, "Beyrut'un yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Ciyeh bölgesinde araçlara dün düzenlenen bir dizi insansız hava aracı saldırısında, Lübnanlı yetkililere göre aralarında 2 çocuğun da bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Lübnan'da insani yardım çalışanlarının, 17 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen hedef alınmaya devam edildiğini söyleyen Haq, bölgede sivilleri ve ön saflardaki müdahale ekiplerini etkileyen saldırıların sıklaştığını ve her gün saldırı raporlarının bildirildiğini vurguladı.

Haq, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) raporlarına dayanarak, ateşkese rağmen dün İsrail tarafından 455 kez ateş açıldığı bilgisini paylaştı.

Güvenlik durumunun kötüleşmesinin ardından ülke genelinde yerinden edilme seviyelerinin yeniden arttığını belirten Haq, Lübnan'da yaklaşık 130 bin kişinin 632 sığınakta barınmaya çalıştığını dile getirdi.

Haq, "Tüm taraflara, sivillerin ve insani yardım personelinin korunmasını sağlamak ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak saygı göstermek için azami itidal göstermeleri çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

