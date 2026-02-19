İsrail\'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki sıradağların bulunduğu bölgede Nebi Şit kasabasındaki Eş-Şara Mahallesi'nin tepelerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

Ülkenin güneyinde ise Hiyam kasabası yönündeki Mercayun Ovası'na beş top mermisi atan İsrail güçleri, eş zamanlı olarak Hamams Tepesi'nde yeni kurulan bir mevziden ovaya makineli tüfekle ateş açtı.

İsrail topçuları Yarun kasabasının ormanlık bölgesini aralıklı top atışlarıyla hedef alırken, Merkava tipi bir tank da Ayterun kasabasının Ez-Zakkak Mahallesi'ndeki bir eve doğrudan ateş açtı.