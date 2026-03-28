İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı

28.03.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları geceden beri ülkenin güneyindeki Doğu Zavtar, Deyr Zehrani, Şemaa, Tayr Harfa, Hiniyye, Kefra, Yatır, Tayri, Şakra ve Tulin beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca gece geç saatlerde başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine de hava saldırısı düzenledi.

Nebatiye vilayetine bağlı Hadasa beldesinde sabah erken saatlerde bir motosikleti hedef alan hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun gece Nebatiye'ye bağlı Kefr Tebnit beldesinde bir ambulansı hedef alması sonucu ise 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Öte yandan Hiniyye, Deyr Zehrani ve Doğu Zavtar beldelerine yönelik saldırılarda da ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 12:20:00. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.