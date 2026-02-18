İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskını - Son Dakika
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskını

18.02.2026 13:27
İsrailli fanatikler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek provokatif ritüeller gerçekleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek provokatif ritüeller gerçekleştirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, onlarca fanatik Yahudi, İsrail polisinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin Aksa'nın avlusuna girerek Talmudik ayinler yaptığı ve kışkırtıcı şekilde dans ettiği aktarıldı.

Ramazan ayının ilk gününün idrak edildiği Filistin'de söz konusu baskının, fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin bu ramazan da süreceğine işaret ettiği ifade edildi.

İsrailli fanatik gruplara ait sosyal medya paylaşımlarında ise ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri hariç her gün Kudüs saatiyle 06.30 -11.30 arasında Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapıldığı görüldü.

Tel Aviv yönetimi, ramazanın ilk günüyle birlikte işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "güvenlik" iddiasıyla kontrollerini artırdı.

İsrail devlet televizyonu KAN, güvenlik birimlerinin özellikle Kudüs, Batı Şeria ve "temas hattı" olarak adlandırılan Filistin toprakları ile İsrail arasındaki sınır bölgelerine odaklanacağını duyurdu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

14:22
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskını
