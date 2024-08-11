İsrail'in okul saldırısında öldürdüğü Filistinliler daha önce başka saldırılarda hayatını kaybetmiş - Son Dakika
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İsrail'in okul saldırısında öldürdüğü Filistinliler daha önce başka saldırılarda hayatını kaybetmiş

İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda öldürüldüklerini öne sürdüğü 2 Filistinlinin daha önce yaşamını yitirdiği belirlendi. İsrail ordusu, Hamas ve İslami Cihad üyesi olduklarını iddia ettiği, dünkü okul saldırısında öldüklerini savunduğu 19 kişinin isimleri ile fotoğraflarının yer aldığı liste yayımladı. Listedeki 2 kişinin okul bombardımanında değil daha önce İsrail'in düzenlediği iki ayrı saldırıda yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

11.08.2024 14:17
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İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda öldürüldüklerini öne sürdüğü 2 Filistinlinin daha önce yaşamını yitirdiği belirlendi.
İsrail ordusu, Hamas ve İslami Cihad üyesi olduklarını iddia ettiği, dünkü okul saldırısında öldüklerini savunduğu 19 kişinin isimleri ile fotoğraflarının yer aldığı liste yayımladı.
Listedeki 2 kişinin okul bombardımanında değil daha önce İsrail'in düzenlediği iki ayrı saldırıda yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda öldürdüğünü ileri sürdüğü Muntaser Daher'in, 9 Ağustos'ta Gazze'de İsrail'in başka bir saldırısında kız kardeşi Naama Nasr Daher ile hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Arkadaşı Muhammed Sukkar'ın, Daher'in İsrail'in Gazze'nin batısındaki apartmanı 9 Ağustos'ta hedef alan saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini okul saldırısından önce Facebook sayfasından paylaşmış olması dikkati çekti.
Öte yandan İsrail'in "terörist" olarak nitelendirdiği ve okul bombardımanında öldürüldüğünü iddia ettiği bir diğer Filistinli Yusuf Said al-Wadiya'nın da bu saldırıdan iki gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Khaled Saleh al-Wadiya isimli Facebook kullanıcısının, İsrail'in okula düzenlediği saldırıdan iki gün önce, 8 Ağustos'ta yeğeni olduğunu belirttiği Yusuf Said'in Gazze'de yaşamını yitirdiğine ilişkin paylaşım yaptığı görüldü.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, İsrail ordusunun sivillerin sığındığı okula yönelik saldırısını meşrulaştırmak için gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunduğu yönünde tepki gösterdi.
"İsrail, öldürdüğü 100'den fazla sivilin arasından 19'unu seçip Hamas üyesi olduklarını yalan yere iddia etti"
Euro-Med Başkanı Ramy Abdu da resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in soğukkanlılıkla öldürdüğü 100'den fazla sivilin arasından 19'unu seçip Hamas üyesi olduklarını yalan yere iddia ettiğini" belirtti.
İsrail ordusunca yayımlanan listedeki dört kişiyi şahsen tanıdığını ve Jaabari ailesinden olduklarını ifade eden Abdu, bu isimlerin "hiçbir zaman siyasi veya askeri faaliyette bulunmadıklarını" vurguladı.
Abdu, İsrail'in sivillerin sığındığı okulda öldürdüğü kişilerden birinin "Hamas'la ciddi anlaşmazlık yaşayan Habib ailesine mensup" imam ve kendisinin de daha önce komşusu olduğunu kaydederek, listedeki başka bir ismin "hiçbir siyasi çalışmaya katılmamış Kahlut ailesinden üniversite profesörü" olduğu bilgisini paylaştı.
İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.
Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını aktarmıştı. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in okul saldırısında öldürdüğü Filistinliler daha önce başka saldırılarda hayatını kaybetmiş - Son Dakika

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