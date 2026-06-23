İsrail'in Tarım Yasakları, Dera Kırsalını Vurdu - Son Dakika
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İsrail'in Tarım Yasakları, Dera Kırsalını Vurdu

23.06.2026 11:34
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Suriye'nin Dera bölgesindeki çiftçiler, İsrail'in tarım arazilerine erişimi engellemesi nedeniyle hasat yapamıyor.

Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında yer alan Yermuk Havzası'nda, İsrail güçlerinin tarım arazilerine erişimi engellemesi nedeniyle çiftçiler hasat yapamazken, hayvancılık faaliyetleri de ciddi şekilde zarar görüyor.

Yermuk Havzası'ndaki Maariye, Cemle, Abidin, Beyt Ara ve Kuveyya köylerinde yaşayan bölge sakinleri, geçimlerini büyük ölçüde tarım, arıcılık ve hayvancılıkla sağlıyor.

Bölgede sınır ihlalleri yapan İsrail ordusu, bölgeyi "yasak bölge" ilan ederek çiftçilerin tarım arazilerine ve çobanların mera alanlarına erişimini engelliyor. Bu durum, söz konusu faaliyetleri ciddi şekilde tehdit ediyor.

İhlaller nedeniyle birçok hayvan sahibi sürülerini satmak zorunda kalırken, çiftçiler de ekim yapamıyor ya da tarlalarına ulaşamıyor.

Bölge halkı, yıllardır süren ekonomik sıkıntıların bu uygulamalarla birlikte daha da derinleştiğini vurguluyor.

Söz konusu uygulamalar sahadaki gerilimi artırıyor ve yerel halk ile İsrail güçleri arasında zaman zaman sürtüşmelere yol açıyor.

Maariye köyü sakini Adnan Esad, yaşadıkları sıkıntıları AA muhabirine anlattı.

Sebze ekili arazilerine ulaşmalarının engellendiğini belirten Esad, "Çiftçiler tarlalarına giremiyor, bazıları alıkonuluyor ve kötü muameleye maruz kalıyor." dedi.

Köy halkının geçimini tamamen tarım ve hayvancılıktan sağladığını aktaran Esad, yaşanan durumun ekonomik hayatı ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

-"Vadiye inmek artık güvenli değil"

Köy sakinlerinden Dirar Ukle de bölgedeki hareketliliğin günlük yaşamı zorlaştırdığını belirterek, "Vadiye inmek artık güvenli değil. İnsanlar korku içinde yaşıyor." diye konuştu.

Maariye Köyü Muhtarı Kamil Salih Dammara ise İsrail güçlerinin başlangıçta arı kovanlarının çıkarılmasına izin verdiğini ancak daha sonra bölgeye erişimi tamamen kısıtladığını söyledi.

Dammara, çiftçilerin ürün ekmesine rağmen hasat yapamadığını, birçok kişinin hayvanlarını satmak zorunda kaldığını ve arı kovanlarının farklı kentlere taşındığını aktardı.

Suriye hükümeti ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan köy sakinleri, tarım arazilerine erişimin sağlanması ve yaşanan ihlallerin sonlandırılması için müdahale edilmesini talep etti.

Sınır ile köyleri arasında yaklaşık iki kilometrelik mesafe bulunmasına rağmen gece gündüz baskı ve tacizle karşılaştıklarını dile getiren Ammar Dammara, "İsrail güçleri bölgeye yaklaşılmasını engellediğini ve tarım arazilerinin kullanımına izin vermiyor." dedi.

Ammar, İsrail devriyesinin iki gün önce bölgeye gelerek havaya ateş açtığını, hayvanlarını otlatan bir akrabalarının bölgeden uzaklaştırıldığını ve bölgenin "silahsızlandırılmış alan" olarak tanımlanarak kimsenin yaklaşamayacağının söylendiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Tarım Yasakları, Dera Kırsalını Vurdu - Son Dakika

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