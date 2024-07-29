İsrail, İngiltere'nin silah satışını sonlandırmasından endişeli - Son Dakika
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İsrail, İngiltere'nin silah satışını sonlandırmasından endişeli

İsrail hükümeti, İngiltere'de yakın zamanda iktidara gelen İşçi Partisi hükümetinin İsrail'e silah satışını durdurma hazırlığında olduğunu ve başka ülkelerin de benzer adımlar atabileceği endişesini taşıdığını bildirdi. İngiltere'nin Tel Aviv'e savunma ihracat lisansını iptal etmesi beklenirken, İsrail hükümeti bu durumun diğer ülkeleri de etkileyebileceğini düşünüyor.

29.07.2024 16:07
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İsrail hükümetinin, İngiltere'de yakın zamanda iktidara gelen İşçi Partisi hükümetinin İsrail'e silah satışını sonlandırmasını beklediği, başka ülkelerin de bu adımı atmasından endişelendiği bildirildi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İngiltere'de Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümet, İsrail'e silah satışını durdurmaya hazırlanıyor.

İsrail hükümeti, İngiltere'nin Tel Aviv'e savunma ihracat lisansını ilerleyen günlerde iptal edeceğini değerlendiriyor. Tel Aviv yönetiminin, bölgedeki başka ülkelerin de benzer adımlar atabileceği endişesini taşıdığı aktarıldı.

İngiltere'de Keir Starmer liderliğinde yeni hükümet, birkaç gün önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmasına yönelik bir önceki hükümetin yaptığı itirazını geri çekmişti.

Hükümet ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ocak ayında kesilen finansman desteğine devam edeceğini de duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İngiltere'nin silah satışını sonlandırmasından endişeli - Son Dakika

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