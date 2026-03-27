İsrail, İran’a Hava Saldırısı Düzenledi

27.03.2026 12:11
İsrail ordusu, İran'ın Yezd kentindeki deniz füze üretim tesisine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, İran'ın Yezd kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında deniz füzesi ve mayınlarının üretimi için "kritik öneme sahip" bir tesisi hedef aldığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Yezd kentinde hedef aldığı noktanın İran donanması için deniz füzesi ve mayını üreten bir tesis olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, tesiste İran donanmasına ait seyir gemilerinden, denizaltılardan ve helikopterlerden hareketli ve sabit deniz hedefleri için tasarlanmış füzelerin üretildiği ve depolandığı savunuldu.

Söz konusu hava saldırısının askeri ve deniz istihbarat servislerinin ortak çalışmasının ardından geldiğini öne süren açıklamada, İran donanmasının üretim kapasitesine "ciddi darbe" vurulduğu iddia edildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

