İsrail, İran’a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Yezd kentinde hedef aldığı noktanın İran donanması için deniz füzesi ve mayını üreten bir tesis olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, tesiste İran donanmasına ait seyir gemilerinden, denizaltılardan ve helikopterlerden hareketli ve sabit deniz hedefleri için tasarlanmış füzelerin üretildiği ve depolandığı savunuldu.

Söz konusu hava saldırısının askeri ve deniz istihbarat servislerinin ortak çalışmasının ardından geldiğini öne süren açıklamada, İran donanmasının üretim kapasitesine "ciddi darbe" vurulduğu iddia edildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.