İsrail: İran'a Saldırıda Kritik 24 Saat

İsrail basınına konuşan kaynaklar, "Önümüzdeki 24 saat savaşın en belirleyici süreci. Eğer karar İran'daki siyasi liderliğe kalsaydı, çoktan ateşkes ilan edilmiş olurdu. Onların kontrolü sağlayıp sağlayamadıkları konusunda şüpheler var." iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını öne sürmüş ve Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.