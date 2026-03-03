İsrail, İranlı Komutan Alizade'yi Vurdu - Son Dakika
İsrail, İranlı Komutan Alizade'yi Vurdu

03.03.2026 22:06
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları'nın komutanı Davud Alizade'nin Tahran'da öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Lübnan Tümeni Komutanı Davud Alizade'nin ölümünün doğrulandığını öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, Alizade'nin Tahran'da düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti.

Alizade'nin İsrail ordusunun Nisan 2024'te Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Konsolosluğu'na yönelik hava saldırısında öldürdüğü Hasan Mahdavi adıyla tanınan Muhammed Rıza Zahidi'nin yerine Lübnan Tümeni Komutanı olduğu hatırlatılan açıklamada, Alizade'nin Lübnan'dan sorumlu en üst düzey İranlı komutan olarak görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Alizade'nin İran ile Hizbullah arasındaki bağlantıyı sağladığı, İran'ın "vekillerine" stratejik silah sağlama görevi de üstlendiği öne sürüldü.

Alizade'nin Hizbullah'ı İsrail'e karşı faaliyetlerde bulunmaya zorladığı iddia edilen açıklamada, İsrail'in güçlendirilen İranlı unsurların Lübnan'da yerleşmesine izin vermeyeceği savunuldu.

İsrail ordusu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Tahran'da düzenlenen bir hava saldırısıyla üst düzey İranlı bir komutanın öldürüldüğünü ileri sürmüş, detayların daha sonra paylaşılacağını aktarmıştı. İsrail basını söz konusu komutanın İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Lübnan Tümeni Komutanı Alizade olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

