İsrail istihbarat servisine bilgi satan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş: Makamlar Kalıcı Değildir

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti'nin hedefe odaklandığını ve Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesini aşmak için gösterilen gayretin önemli olduğunu belirtti. Elitaş, AK Parti'nin millet ile devlet arasındaki problemleri çözen ve insanların fikirlerini özgürce beyan edebildiği bir siyasi hareket olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı eleştiren Elitaş, emeklilere ve asgari ücretlilere yönelik çalışmaların bütçe imkanları elverdiği sürece yapılacağını ifade etti.