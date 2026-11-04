İsrail istihbaratı 7 Ekim öncesi Hamas hareketliliğini rutin saydı - Son Dakika
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İsrail istihbaratı 7 Ekim öncesi Hamas hareketliliğini rutin saydı

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KAN'a göre İsrail Askeri İstihbarat Dairesi, Şin-Bet ve ordu, 7 Ekim'den bir gece önce Hamas hareketliliğini rutin kabul etti. Deif'in evden ayrıldığı ve SIM kartların aktifleştiği görülmesine karşın saat 03.00'te acil güvenlik riski bulunmadığı değerlendirildi.

İsrail ordusu ve istihbarat birimlerinin 7 Ekim 2023'ten bir gece önce Gazze Şeridi'ndeki hareketliliğe ilişkin çok sayıda kritik istihbarat almasına rağmen durumu "rutin" olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN), iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail ordusunun 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan gece saatlerinde gelen hareketliliğe ilişkin istihbarat bilgilerini görmezden geldiği vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim öncesi elde ettiği istihbarat verileri arasında Gazze Şeridi içerisindeki Hamas mensuplarının şafak vakti öncesi çok sayıda SIM kartını aktif hale getirdiği ve Gazze'nin orta kesiminde bir Hamas mensubunun roket rampaları üzerindeki brandayı kaldırırken İHA tarafından görüntülenmesi yer aldı.

Ayrıca Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in gece saatlerinde evinden ayrılarak komuta merkezine gitmek üzere yola çıktığı da tespit edildi.

Deif'in bu olağandışı hareketliliği üzerine İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'dan Gazze Şeridi'ne ek keşif dronları ve Şin-Bet'in de özel bir operasyon timini Gazze Şeridi sınırının güneyine gönderdiği belirtildi. Söz konusu timin olası bir sızma girişimini engellemekten ziyade gelişmiş teknik kabiliyetleri devreye sokmak amacıyla konuşlandırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, "acil bir güvenlik riski tespit edilmediği" değerlendirmesinde bulundu

7 Ekim'e saatler kala tespit edilen hareketliliğin İsrail güvenlik ve istihbarat makamları tarafından "operasyon hazırlığı" olarak okunmadığı vurgulandı.

İsrail Ordusu Güney Komutanlığı'nda gece saat 03.00'te yapılan durum değerlendirmesinin ardından Güney Komutanlığı eski komutanı Yaron Finkelman'ın "Nuhba (Kassam Tugaylarına bağlı özel birlikler) rutin faaliyetlerine devam ediyor. Acil bir güvenlik riski veya bir olay tespit edilmedi." tespitinde bulunduğu da kayıtlara geçti.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail saldırıları Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ında ağır yıkıma yol açtı.

Kaynak: AA
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